Животные лишились привычной еды, поскольку цветение воды препятствовало росту морских водорослей, которые они употребляли в пищу.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Речь идет о большой популяции ламантинов во Флориде, с центром в дельте реки Индиан. Ламантины питаются морскими водорослями, но из-за опреснения воды и ее цветения, вызванного сливом органических отходов из озера Окичоби, количество морских водорослей в дельте быстро уменьшается. Подходящие водоросли есть в море, на некотором отдалении от дельты, но там вода для ламантинов в это время года слишком холодная. Более 40 ламантинов уже погибли от переохлаждения.

Согласно отчетам о сохранении рыбы и дикой природы Флориды, в 2021 году погибло не менее 432 ламантинов по сравнению с 637 в прошлом году и 607 в 2019 году. Это, впрочем, не означает, что ситуация улучшилась. Ламантинов просто стало меньше.

Большинство смертей — 179, было зарегистрировано в округе Бревард, расположенном вдоль дельты реки Индиан, которая является центром ареала обитания ламантинов.

Экологи опасаются, что популяции ламантинов во Флориде, с центром в дельте реки Индиан, в ближайшие годы полностью исчезнет.

Ламантины — род больших водных млекопитающих отряда сирен, дальние родственники слонов. Обитают на мелководье и питаются водной растительностью. От похожих на них дюгоней их отличает хвост в форме весла (у дюгоней — раздвоенный, как вилка). На ластах у ламантинов есть плоские ногтеподобные копытца, напоминающие слоновьи. Как и у слонов, у них постоянно меняются зубы, что, вообще говоря, нехарактерно для млекопитающих. Новые зубы появляются дальше по челюсти и постепенно вытесняют изношенные вперёд. Шейных позвонков у ламантина не семь, как у большинства млекопитающих, а шесть.

Вес ламантина 400 — 550 килограммов, длина 2,8 — 3,0 метра, хотя рекордсмены порой вырастают до 3,6 метра и почти 1800 кг. Детёныши при рождении весят около 30 кг.

Ламантины предпочитают мелкие, болотистые и достаточно теплые прибрежные воды. Их существует 4 вида, в статье речь идет об американском ламантине, Trichechus manatus.

Ранее в штате Флорида в реке Хомосасса нашли ламантина, на спине которого кто-то вырезал слово «Трамп». Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США уже взялась искать обидчиков животного.