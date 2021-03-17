Сегодня ночью, 17 марта, в Днепре на проспекте Александра Поля произошел взрыв в отделении Ощадбанка.

Об этом пишет Корреспондент.

По информации местных жителей, взрыв произошел около 03:20. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Взрыв произошел у входа в отделение возле банкомата. В данный момент обстоятельства выясняют правоохранители. На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники.

Напомним, рано утром, 16 марта, в городе Боярка Киевской области произошел взрыв. Полиция устанавливает обстоятельства.