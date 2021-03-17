Сегодня ночью, 17 марта, в Днепре на проспекте Александра Поля произошел взрыв в отделении Ощадбанка.
Об этом пишет Корреспондент.
По информации местных жителей, взрыв произошел около 03:20. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Взрыв произошел у входа в отделение возле банкомата. В данный момент обстоятельства выясняют правоохранители. На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники.
Напомним, рано утром, 16 марта, в городе Боярка Киевской области произошел взрыв. Полиция устанавливает обстоятельства.
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Сегодня ночью, 17 марта, в Днепре на проспекте Александра Поля произошел взрыв в отделении Ощадбанка.
Об этом пишет Корреспондент.
По информации местных жителей, взрыв произошел около 03:20. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Взрыв произошел у входа в отделение возле банкомата. В данный момент обстоятельства выясняют правоохранители. На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники.
Напомним, рано утром, 16 марта, в городе Боярка Киевской области произошел взрыв. Полиция устанавливает обстоятельства.