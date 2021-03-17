Умер президент Танзании Джон Магуфули. Причиной смерти якобы стал сердечный приступ.
Об этом сообщает Africa Feeds.
Вице-президент страны Самиа Сулуху выступила с обращением в прямом эфире, во время которого сообщила о смерти президента.
— Этим объявлением завершаются поиски президента Танзании, которого не видели в течение нескольких недель после сообщений о заражении коронавирусом, — пишет издание.
Магуфули ранее регулярно появлялся на публике, регулярно ходил в церковь, регулярно появлялся на телевидении и в социальных сетях.
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Умер президент Танзании Джон Магуфули. Причиной смерти якобы стал сердечный приступ.
Об этом сообщает Africa Feeds.
Вице-президент страны Самиа Сулуху выступила с обращением в прямом эфире, во время которого сообщила о смерти президента.
— Этим объявлением завершаются поиски президента Танзании, которого не видели в течение нескольких недель после сообщений о заражении коронавирусом, — пишет издание.
Магуфули ранее регулярно появлялся на публике, регулярно ходил в церковь, регулярно появлялся на телевидении и в социальных сетях.