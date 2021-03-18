Вооруженные силы США нанесли удары по позициям движения «Талибан» на территории Афганистана.

Об этом сообщил официальный представитель американского военного контингента Сонни Леггетт в Твиттере.

— Войска США в течение последних 48 часов нанесли удары с воздуха по боевикам Талибана, которые атаковали позиции афганских национальных сил безопасности и маневрировали вокруг них в районах Джаран, Спинбулдак и Кандагар, — написал Сонни Леггетт.

Напомним, Соединенные Штаты Америки сократили свой контингент в Афганистане и Ираке до 2500 военнослужащих в каждой из стран, что является наименьшим количеством почти за 20 лет.