Вооруженные боевики убили по меньшей мере 13 мексиканских полицейских в засаде в центральном штате Мехико. Нападение стало одним из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности, потрясших страну за последние годы.

Об этом пишет Reuters.

Колонна сотрудников службы безопасности подверглась нападению со стороны подозреваемых членов банды в районе Льяно-Гранде в муниципалитете Коатепек-Харинас, когда они патрулировали район.

— Это нападение — оскорбление мексиканского государства. Мы ответим всей силой и поддержкой закона, — заявил министр безопасности Родриго Мартинес-Селис.

Военизированная полиция и вооруженные силы Национальной гвардии Мексики продолжают поиски подозреваимых. Также неизвестно, сколько подозреваемых в преступлении могли быть убиты или ранены.

Напомним, нижняя палата парламента Мексики приняла закон, которым легализировала марихуану. Таким образом, в стране отменили уголовную ответственность за использование каннабиса в рекреационных, медицинских и научных целях.