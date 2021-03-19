Гражданин РФ признал себя виновным в сговоре с целью внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть американской компании.

Об этом сообщает Минюст США.

Министерство юстиции США не уточняет, какой именно завод должен был стать целью шантажиста, но Илон Маск ранее писал, что атака планировалась на Tesla.

Злоумышленник планировал завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот помог ему занести вредоносное ПО в сеть Tesla. После этого он планировал шантажировать компанию похищенной информацией.

— Согласно судебным документам и признаниям, сделанным в суде, с 15 июля 2020 г. по 22 августа 2020 г. 27-летний Егор Игоревич Крючков вступил в сговор с другими, чтобы нанять сотрудника крупной американской компании для передачи вредоносного ПО, предоставленного заговорщиками, в сеть компании. После установки вредоносного ПО Крючков и его сообщники использовали его для эксфильтрации данных из компьютерной сети компании, а затем вымогали бы у компании выгоду, угрожая раскрыть данные, — говорится в материалах дела.

Россиянин выехал из России в Калифорнию через Нью-Йорк, несколько недель он пытался завербовать сотрудника к участию в хакерской схеме, предлагая оплату биткоинами. Однако контакт сорвался и сотрудник обратился в ФБР с информации о готовящимся преступлении.

— Быстрый ответ компании и ФБР предотвратил крупную кражу данных компании-жертвы и остановил схему вымогательства с самого начала, — заявил помощник прокурора.

Егор Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера, приговор по его делу объявят 10 мая.

Напомним, компания Tesla утверждает, что инженер-программист своровал критически важное автоматизированное программное обеспечение из ее системы WARP Drive.