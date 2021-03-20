Полиция Норвегии начала расследование в отношении премьер-министра Эрны Солберг в связи с нарушением карантина на вечеринке в ее день рождения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

«На основе сообщений в прессе, а также заявлений премьер-министра, полиция решила начать расследование, связанное с возможным нарушением правил карантина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлого месяца Эрне Солберг исполнилось 60 лет. Она решила вместе с родными и близкими отпраздновать юбилей в течение двух дней на горнолыжном курорте на юге Норвегии.

По данным СМИ, 26 февраля, на второй день празднования, глава правительства приняла участие в суши-вечеринке в съемной квартире, где кроме нее присутствовали 14 человек.

К тому времени в Норвегии действовали карантинные ограничения, которые, в частности, запрещали собираться на частных мероприятиях более 10 лицам.

Когда об этом рассказали СМИ, Солберг публично извинилась перед общественностью.

— Я каждый день рассказываю людям о борьбе с коронавирусом и должна бы лучше знать правила карантина. Но правда заключается в том, что я не проверила тщательно эти правила, — признала премьер-министр Норвегии.

Напомним, в конце прошлого года в Николаеве водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч 439 гривен за нарушение карантина — в его салоне было 10 лишних пассажиров. Узнав об этом, люди объявили в микрорайоне сбор средств, а водителю принесли уже оплаченные чеки.