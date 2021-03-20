В субботу, 20 марта, на восточное побережье Австралии обрушились проливные дожди, вызвавшие опасные внезапные наводнения, вынудившие эвакуироваться людей из нескольких регионов. Быстро движущиеся воды сносят дома, затопили дороги и перерезали линии электропередач.

Об этом сообщает Reuters.

В Сиднее, крупнейшем городе страны, власти умоляли людей оставаться дома, так как крупная плотина вышла из строя и мини-торнадо прорвалось через западный пригород.

На большей части побережья штата Новый Южный Уэльс (NSW), где проживает около трети из 25 миллионов жителей Австралии, уже были побиты рекорды по мартовским осадкам, и власти предупредили, что ливень, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких дней.

К полудню субботы официальные лица издали девять приказов об эвакуации примерно из 15 районов.

Телевизионные кадры показали увеличивающийся ущерб по всему штату: вода залила дома до окон, людей на каяках и поврежденные дороги. На одном видео показано, как водой сносит весь дом. Местные СМИ сообщили, что хозяевам дома удалось эвакуироваться.

Дамба Варрагамба, главный источник водоснабжения Сиднея, начала переполняться в субботу днем. Должностные лица предупредили, что разлив быстро приведет к увеличению воды в реках, что приведет к внезапным наводнениям.

По данным экстренных служб, мини-торнадо прошел через пригород на западе, причинив ущерб более 30 домам, повалив деревья и отключив электроэнергию.

Людей призывали избегать любых несущественных поездок, а чиновники ругали тех, кто нуждался в помощи после того, как рискнул выйти в ненастную погоду.

Бригады экстренных служб отреагировали примерно на 4000 вызовов о помощи за последние два дня, включая 500 обращений за помощью при наводнении, что, по словам министра экстренных служб штата Новый Южный Уэльс Дэвида Эллиотта, было «совершенно неприемлемым».

Бюро метеорологии прогнозирует общее количество осадков в районе Большого Сиднея в эти выходные на уровне около 100 миллиметров (4 дюйма) и до 300 миллиметров в районе Голубых гор на расстоянии около 100 километров (60 миль) от суши.

Агентство также предсказало разрушительный ветер со скоростью до 70 километров в час с порывами, превышающими 90 километров в час.

Социальные и спортивные мероприятия были отменены по всему штату, в том числе футбольные игры и одна из самых популярных австралийских скачек — Golden Slipper за 3,5 миллиона австралийских долларов (2,7 миллиона долларов).

Почти 30 детей в сельском городке Кендалл провели ночь в пятницу в библиотеке начальной школы вместе с более чем дюжиной сотрудников после того, как наводнение застало их внутри и не позволило родителям забрать их.

Ранее сильные наводнения обрушились на столицу Индонезии, забрав жизни по меньшей мере девятерых человек.