19 марта в Николаевской области спасатели достали тело парня 2002 года рождения из колодца.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
Инцидент произошел в 20:58 по улице Шевченко села Семеновка Арбузинской ОТГ Первомайского района.
С помощью веревки спасатели достали погибшего из колодца и передали работникам судебно-медицинской экспертизы.
На месте работали одна едидиница техники и четыре спасателя, а также медики и сотрудники полиции.
Ранее сообащлось, что на Николаевщине участковый спас киевлянина, который провалился в колодец и более 5 часов звал на помощь.
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19 марта в Николаевской области спасатели достали тело парня 2002 года рождения из колодца.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
Инцидент произошел в 20:58 по улице Шевченко села Семеновка Арбузинской ОТГ Первомайского района.
С помощью веревки спасатели достали погибшего из колодца и передали работникам судебно-медицинской экспертизы.
На месте работали одна едидиница техники и четыре спасателя, а также медики и сотрудники полиции.
Ранее сообащлось, что на Николаевщине участковый спас киевлянина, который провалился в колодец и более 5 часов звал на помощь.