19 марта в Николаевской области спасатели достали тело парня 2002 года рождения из колодца.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Инцидент произошел в 20:58 по улице Шевченко села Семеновка Арбузинской ОТГ Первомайского района.

С помощью веревки спасатели достали погибшего из колодца и передали работникам судебно-медицинской экспертизы.

На месте работали одна едидиница техники и четыре спасателя, а также медики и сотрудники полиции.