В Николаевской области в течение суток в пожарах погибли два человека. Еще один получил ожоги и был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

19 марта в селе Градовка Веселиновской ОТГ произошел пожар в частном доме. В Службу спасения позвонила соседка, которая увидела дым из окон. Спасатели обнаружили в доме тело 69-летней женщины. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Второй случай произошел ночью 20 марта в селе Сергеевское Братской ОТГ. В результате пожара в жилом доме погиб 25-летний парень, а 49-летний мужчина получил ожоги головы, шеи и рук II-III степени и был доставлен в больницу. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Ранее сообщалось, что 19 марта в Николаевской области спасатели достали тело парня 2002 года рождения из колодца.