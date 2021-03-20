В Дании двух человек госпитализировали с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Один из них умер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датские СМИ.
Как сообщается, в настоящее время ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи возникновения симптомов с применением вакцины. Это второй зарегистрированный случай в Дании, когда смертельный исход был зафиксирован после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Отмечается, что в стране использование этой вакцины было приостановлено 11 марта после смерти 60-летней женщины, которой она была введена. Управление по лекарственным средствам проведет дальнейшее расследование обоих случаев.
Напомним, в Польше людей, которые откажутся от прививки препаратом AstraZeneca, будут временно исключать из системы вакцинации.
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В Дании двух человек госпитализировали с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Один из них умер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датские СМИ.
Как сообщается, в настоящее время ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи возникновения симптомов с применением вакцины. Это второй зарегистрированный случай в Дании, когда смертельный исход был зафиксирован после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Отмечается, что в стране использование этой вакцины было приостановлено 11 марта после смерти 60-летней женщины, которой она была введена. Управление по лекарственным средствам проведет дальнейшее расследование обоих случаев.
Напомним, в Польше людей, которые откажутся от прививки препаратом AstraZeneca, будут временно исключать из системы вакцинации.