В Польше людей, которые откажутся от прививки препаратом AstraZeneca, будут временно исключать из системы вакцинации.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава страны Войцех Андрусевич, передает RMF24.

Некоторые люди, которым предстояло сделать прививки AstraZeneki, отказались от вакцинации, поэтому осталось много неиспользованных доз. Вакцины, выпущенные таким образом, могут быть переданы другим людям, которые не имеют права на вакцинацию.

— Решение о расширении этой группы должны быть принято до понедельника, — сказал Войцех Андрусевич.

По словам спикера, проводится интенсивный анализ за расширение группы людей, для которых будет доступна вакцина AstraZeneca.

— После завершения вакцинации первой группы мы решим, как будет выглядеть дальше этот процесс, включая порядок, в котором будут вакцинированы люди, которые отказались от вакцины AstraZeneca, — сказал представитель Минздрава.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.

По словам исполнительного директора EMA Эмер Кук, специалисты регулятора не обнаружили связи между тромбоэмболическими осложнениями у привитых и вакциной AstraZeneca, но «не могут полностью ее исключить».

Регулятор продолжит изучать возможную связь редких случаев тромбоза с препаратом.

Напомним, норвежские ученые нашли связь между AstraZeneca и тромбозом.