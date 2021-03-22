В ночь на понедельник, 22 марта, неизвестный водитель заехал на Соборную площадь в Николаеве и подрифтил на ней.

Об этом сообщил начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Николаевского горсовета Дмитрий Канарский, опубликовав видео с камер наблюдения.

«Вот это, я понимаю, пацан! Не боится в три ночи ездить юзом по пешеходной зоне и выпендриваться перед «телками»/друзьями/полицией (нужное подчеркнуть). Только пацаны потом за собой вытирают резину или оплачивают штраф, потому что должны городу за работу по оттиранию этой грязи с собственности горожан. Хотя можно же просто свалить, правда?», — написал Дмитрий Канарский.

На данный момент личность нарушителя устанавливается.

Ранее журналисты сняли, как компания подростков каталась на самокатах по Вечному огню, который находится в мемориально-парковом комплексе в центре Николаева у памятника 68-ми десантникам.