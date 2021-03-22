Возле пешеходного моста в Николаеве зафиксировали разлив веществ, похожих на нефтепродукты. Пятно двигается со стороны Николаевского судостроительного завода.

Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

Сообщение о пятне поступило экологам сегодня, 22 марта, от Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Государственные инспекторы по охране окружающей среды выехали на место происшествия. По результатам визуального осмотра установлено наличие на поверхности реки Ингул пятна неизвестного вещества, похожего на нефтепродукты. Пятно, шириной 30 метров, движется по течению реки с территории госпредприятия «Николаевский судостроительный завод» к Ингульскому мосту.

Специалистами отдела лабораторного контроля были отобраны пробы воды в месте загрязнения. После получения результатов будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, и материалы направлены в правоохранительные органы.

О факте загрязнения реки Ингул уведомлены руководство ГП «Николаевский судостроительный завод» и Николаевского городского совета.

Ранее сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.