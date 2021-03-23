Вечером 22 марта в Николаевской области на трассе Р-75 «Первомайск- Доманевка» вблизи города Первомайск столкнулись Opel Astra и Opel Zafira. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. Спасателям пришлось резать транспорт, чтобы достать двоих человек.

Об этом сообщили в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В 16:26 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На вызов прибыл дежурный караул 23 государственной пожарно-спасательной части. Выяснилось, что в результате столкновения автомобилей Opel Astra и Opel Zafira, один человек погиб (несовершеннолетний 2004 года рождения), еще три человека пострадали.

Одного пострадавшего, каретой скорой медицинской помощи, госпитализировали до прибытия спасателей.

Двух пострадавших, с помощью специального оборудования, сотрудники ГСЧС деблокировали и передали медикам.

Напомним, в Одессе дрифтер спровоцировал масштабное ДТП, в результате которого сгорела машина, два человека погибли.