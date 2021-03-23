Харьковские правоохранители пресекли деятельность группы, организовавшей канал незаконного перемещения во временно оккупированные районы Донецкой области через территорию Российской Федерации метадона и димедрола.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и уведомлены о подозрении... Областной прокуратурой согласованы ходатайства в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, члены группы переправляли метадон и димедрол через водителей микроавтобусов, которые осуществляли нерегулярные перевозки пассажиров и товаров в оккупированный Донецк, под видом обычных бытовых посылок. Перемещение препаратов осуществлялось в пунктах пропуска Гоптовка Харьковской области и Меловое Луганской области, а в оккупированные районы Украины — через неконтролируемые участки государственной границы. Препараты прятали в товары для детей (игрушки, коляски и тому подобное). Правоохранители задокументировали в общей сложности контрабандное перемещение более 2 кг метадона и димедрола.

Четырем членам группы объявили о подозрении в организации устойчивого канала контрабандного перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля сильнодействующих лекарственных средств и особо опасных наркотических средств, а также в их незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте (ч.ч . 2, 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Ранее правоохранители задержали в Николаеве мужчину и его беременную сообщницу, которые занимались сбытом наркотиков, у них изъяли вещества на более 700 тысяч гривен.