Грузовой автомобиль Mercedes-Benz Atego вспыхнул вечером 22 марта по улице Самойловича в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Вызов в Службу спасения поступил в 20:47, прибыв, пожарные выяснили, что машина загорелась во время движения, водителю и подоспевшим на помощь очевидцам не удалось погасить огонь своими силами.

Через 8 минут спасателям удалось локализировать пламя, еще через 10 минут — потушить. Причина пожара выясняется.

От ГСЧС для тушения огня задействовали три единицы техники и девять сотрудников.

Напомним, в Николаевской области в течение суток в пожарах погибли два человека. Еще один получил ожоги и был госпитализирован в больницу.