Возле поселка Казанка Николаевской области во время разборки старого здания обвалилась бетонная плита — 19-летний парень погиб, еще одного пострадавшего доставили в больницу.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В 14:22 по экстренному номеру 101 от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что за

пределами поселка Казанка во время разбора здания, которое не эксплуатируется, произошло

его разрушение. В результате падения железобетонной плиты погиб парень 19 лет, а мужчина 1960 года рождения получил многочисленные тяжелые травмы. Пострадавшего, до прибытия спасателей, доставили в больницу.

Сотрудники 17 государственной пожарно-спасательной на автомобиле САРМ-Л с помощью бензореза и гидравлического инструмента деблокировали из-под обломков тело погибшего.

Напомним, 28 октября 2020 года в микрорайоне Терновка на карьере погиб 10-летний мальчик. Ребёнка присыпало грунтом, когда он он играл с другом на песчаном склоне высотой 3 метра.