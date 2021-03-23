Злоумышленники пробрались в гараж офиса Национального антикоррупционного бюро Украины в Одессе и вытащили из него металлолом.

Об этом сообщает Думская, ссылаясь на ГУ Нацполиции в Одесской области.

О факте кражы заявил главный специалист Одесского территориального управления НАБУ. Похитетили украли металлические конструкции, которые хранились в гараже после прошлогоднего ремонта здания одесского управления НАБУ.

Полиция задержала одного из подозреваемых и обнаружила у него вещдоки. Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, оперативники Кривоозерского отделения полиции установили злоумышленника, который похитил бронзовые цифры с Памятника неизвестному солдату.