Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко. Суд отправил его под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом заявил Семен Семенченко в прямом эфире на своей странице в Facebook после заседания суда.

— Суд принял решение отправить меня за решетку, — заявил Семен Семенченко.

Семен Семенченко подозревают в создании частной военной компании, однако сам экс-нардеп отрицает обвинения.

По версии следствия Семен Семенченко, а также так называемый «агент НАБУ» Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Следствие считает, что «ЧВК Семенченко» могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.