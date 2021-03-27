Контрразведка СБУ пресекла незаконный экспорт украинских товаров военного назначения для вооруженных сил РФ. Они предназначались для флота агрессора.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Агрегаты для ВМС агрессора хотели вывести из стран под видом гражданских инструментов. Оперативники смогли выяснить, что конечным пунктом доставки украинского оборудования были предприятия военного комплекса РФ, которые выполняли заказы для флота России. При этом в самой РФ украинская продукция подавалась как российская, чтобы соблюсти формальные правила курса по импортозамещению.

Товар был задержан на таможенном посту «Запорожье». Экспортировать его хотели на основании документов, содержащих недостоверные сведения о его происхождении и конечной сферы использования.

По данному эпизоду открыто уголовное производство по статье 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Проводятся следственные действия.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставки в Россию товаров двойного использования и военного назначения, в частности запчастей к военным самолетам и подводным лодкам.