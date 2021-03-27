26 марта в Николаевской области на улице Братьев Жосан в селе Великосербуловка Еланецкой ОТГ загорелась летняя кухня — прибывшие спасатели нашли двух погибших.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сигнал о пожаре поступил в Службу спасения 26 марта в 21:33, на место инцидента направилось дежурное отделение пожарных. Выяснилось, что возгорание было в летней кухне, в помещении спасатели обнаружили два дела погибших женщины и мужчины 1957 года рождения. В 22:30 огонь локализировали, а через час погасили.

Причина трагедии устанавливается.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 марта, в Николаевской области зафиксировали два пожара: один в Малой Коренихе, второй в Каменномостовской ОТГ.