В Одесской области пограничники изъяли партию контрабандного янтаря из грузового автомобиля «IVECO».

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Сегодня утром, 27 марта, правоохранители в порту Черноморска проверяли транспорт перед выездом в Турцию и выявили кусочки породы янтаря в грузовике «IVECO». Нелегальный товар был раскидан по маленьким пакетам, а за рулем транспорта находился гражданин Турции.

Всего было конфисковано 17 пакетов с товаром, а вес изъятых ценных камней и ювелирных украшений из янтаря превысил 9 килограмм.

Нарушителя притянут к ответственности за нарушение таможенного законодательства, а конфискат передадут в правоохранительные органы.

Напомним, в Одесской области во время портовой проверки правоохранители заблокировали нелегальную сделку на двадцать миллионов гривен.