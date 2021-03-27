В Одесской области пограничники изъяли партию контрабандного янтаря из грузового автомобиля «IVECO».
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Сегодня утром, 27 марта, правоохранители в порту Черноморска проверяли транспорт перед выездом в Турцию и выявили кусочки породы янтаря в грузовике «IVECO». Нелегальный товар был раскидан по маленьким пакетам, а за рулем транспорта находился гражданин Турции.
Всего было конфисковано 17 пакетов с товаром, а вес изъятых ценных камней и ювелирных украшений из янтаря превысил 9 килограмм.
Нарушителя притянут к ответственности за нарушение таможенного законодательства, а конфискат передадут в правоохранительные органы.
Напомним, в Одесской области во время портовой проверки правоохранители заблокировали нелегальную сделку на двадцать миллионов гривен.
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В Одесской области пограничники изъяли партию контрабандного янтаря из грузового автомобиля «IVECO».
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Сегодня утром, 27 марта, правоохранители в порту Черноморска проверяли транспорт перед выездом в Турцию и выявили кусочки породы янтаря в грузовике «IVECO». Нелегальный товар был раскидан по маленьким пакетам, а за рулем транспорта находился гражданин Турции.
Всего было конфисковано 17 пакетов с товаром, а вес изъятых ценных камней и ювелирных украшений из янтаря превысил 9 килограмм.
Нарушителя притянут к ответственности за нарушение таможенного законодательства, а конфискат передадут в правоохранительные органы.
Напомним, в Одесской области во время портовой проверки правоохранители заблокировали нелегальную сделку на двадцать миллионов гривен.