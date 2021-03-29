Неподалеку от города Бьютт в штате Аляска разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.
Об этом передает РБК-Украина.
Кроме него, погибли еще четыре человека. Еще одного человека госпитализировали.
Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.
Петр Келлнер - чешский финансист. Учредитель и главный акционер PPF Group N.V. В рейтинге журнала Forbes в 2018 году его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов. Его также называют самым богатым человеком Чехии.
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Неподалеку от города Бьютт в штате Аляска разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.
Об этом передает РБК-Украина.
Кроме него, погибли еще четыре человека. Еще одного человека госпитализировали.
Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.
Петр Келлнер - чешский финансист. Учредитель и главный акционер PPF Group N.V. В рейтинге журнала Forbes в 2018 году его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов. Его также называют самым богатым человеком Чехии.