За прошедшие сутки, 28 марта, в Николаевской области произошло 8 пожар сухостоя, горели сухая трава и камыш на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожары произошли с поселке Кривое Озеро, селе Михайловка Врадиевского поселкового совета в Первомайском районе, селе Раково Вознесенской ОТГ, селе Кумари Камяномостовской ОТГ, в Первомайске, а также в Николаеве (3 пожара) на общей площади 5,31 гектара.

Причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и поджоги.

На все случаи обеспечено оперативное реагирование дежурных караулов государственных пожарно-спасательных частей, в целом работало 10 единиц техники и 38 человек ГСЧС.

С начала года на территории Николаевской области зарегистрировано 128 пожаров в природных экосистемах на общей площади 42 гектара. В основном, причинами пожара становились неосторожное обращение с огнем и поджоги.