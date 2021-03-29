Преступник силой затолкал потерпевшую в ее квартиру, закрыл ее и украл из дома ноутбук.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области в Facebook.

Событие произошло 27 марта. Примерно в 18:00 на служебный планшет патрульным поступило сообщение о разбойном нападении на улице Олейника. 88-летняя заявительница рассказала, что неизвестный мужчина зашел за ней в подъезд, а когда она открыла входную дверь своей квартиры, он затолкал ее внутрь. Угрожая неизвестным предметом, злоумышленник закрыл женщину в ванной и исчез, забрав из квартиры ноутбук.

На место происшествия отправились патрульные. Информацию о приметах злоумышленника получили все патрули города. Через некоторое время один из экипажей обратил внимание на похожего по описанию мужчину. Во время общения с полицейскими он заметно нервничал и не мог ответить на поставленные ему вопросы.

Во время проверки правоохранители обнаружили у мужчины квитанцию из ломбарда о получении денег за похищенный ноутбук. Через несколько минут он признался в совершении преступления.

Патрульные задержали мужчину и передали его следователям для дальнейшего установления всех обстоятельств дела.

Напомним, 25 марта николаевец вытащил сумку работницы магазина, пока она отвлеклась, и сбежал с украденным.