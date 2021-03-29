В Николаеве служащие Патрульной полиции дважды останавливали пьяного водителя фуры, он не внял предупреждению после первого протокола и сел в машину в состоянии алкогольного опьянения через несколько часов.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Николаевской области.

Первый раз водителя грузовика «‎Man» остановили около часа ночи 28 марта на перекрестке проспекта Центрального и улицы 8-марта. При общении патрульные заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. 26-летний водитель согласился пройти тест, который показал 2.20 промилле алкоголя в крови. Инспекторы выписали на нарушителя административный протокол и отстранили от управления транспортом.

Этой же ночью другой патруль увидел этот же грузовик, который двигался проспектом Центральным в направлении кольца на Пушкинской. Когда фуру остановили, выяснилось, что за рулем находился тот же любитель выпить перед поездкой. Он снова прошел тест, результат составил 1.88 промилле алкоголя в крови.

На гражданина составили второй административный протокол по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). Фуру передали трезвому водителю, который сопроводил автомобиль по месту назначения.

Напомним, в субботу, 27 марта, на 140 километре трассы Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» в Вознесенскому районе столкнулись фура Renault Magnum и автомобиль Opel Vectra. Водитель легковой машины и его пассажиры не выжили.