Главный прокурор Египта приказал восьми железнодорожникам, в том числе двум машинистам поездов, оставаться под стражей из-за их предполагаемой роли в смертельной аварии поездов на юге страны.

Об этом сообщает AP.

Среди задержанных были два машиниста поездов и их помощники, охранник диспетчерской вышки, начальник управления дорожным движением в соседней провинции Асьют и двое других охранников.

В пятницу, 26 марта, в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Несколько пассажирских вагонов перевернулись в центральной провинции Сохаг, примерно в 460 км на юг от столицы страны Каира.

Столкновение двух поездов в Египте произошло после того, как неизвестные дернули стоп-кран в одном из них.

В результате погибли 18 человек, среди погибших украинцев нет.