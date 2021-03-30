Около трех тысяч жителей штата Карен в Мьянме пересекли границу с Таиландом, спасаясь от авиаударов военной хунты по приграничным деревням.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным местных НПО, накануне военные сбросили бомбы и открыли огонь из автоматического оружия на территории, удерживаемой Каренской национально-освободительной армией.

Как сообщалось, число верифицированных случаев гибели протестующих в Мьянме с момента военного переворота достигло 320.

Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы заявила, что в ее подсчет включены только задокументированные случаи, а фактическое число жертв «вероятно, намного выше».