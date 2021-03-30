Ведущая российского пропагандистского телеканала «Первый» Екатерина Стриженова упала во время прямого эфира. Неделей ранее в том же шоу активно высмеивали президента Джо Байдена, который упал на лестнице.
Об этом сообщают #Буквы.
29 марта во время прямого эфира ток-шоу «Вторая мировая: пересмотр истории. Время покажет» обсуждали, в частности, Голодомор.
Объявляя о рекламной паузе, Стриженова сказала: «Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и то, что от голода страдали только на Украине. Мы видим, как вы это делаете. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы».
После этого она сделала несколько шагов назад и упала. В финальной версии шоу, которую залили на YouTube-канал телеканала, этот фрагмент вырезали. Впрочем, остались перезалитые другими пользователями кадры.
После выхода с рекламной паузы ее соведущий Руслан Осташко сообщил, что Екатерина Стриженова упала и повредила руку. После этого момента шоу он вел самостоятельно.
— Мы очень эмоционально обсуждали очень важную тему: за что еще мы должны покаяться. Во время этого обсуждения Екатерина Стриженова оступилась, повредила руку, ей оказывается медицинская помощь, — объяснил Руслан Осташко.
Примечательно, что 22 марта в эфире выпуска шоу «Борьба за гендер. Время покажет» ведущие высмеивали президента США Джо Байдена, который несколько раз упал на лестнице.
Ведущая российского пропагандистского телеканала «Первый» Екатерина Стриженова упала во время прямого эфира. Неделей ранее в том же шоу активно высмеивали президента Джо Байдена, который упал на лестнице.
Об этом сообщают #Буквы.
29 марта во время прямого эфира ток-шоу «Вторая мировая: пересмотр истории. Время покажет» обсуждали, в частности, Голодомор.
Объявляя о рекламной паузе, Стриженова сказала: «Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и то, что от голода страдали только на Украине. Мы видим, как вы это делаете. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы».
После этого она сделала несколько шагов назад и упала. В финальной версии шоу, которую залили на YouTube-канал телеканала, этот фрагмент вырезали. Впрочем, остались перезалитые другими пользователями кадры.
После выхода с рекламной паузы ее соведущий Руслан Осташко сообщил, что Екатерина Стриженова упала и повредила руку. После этого момента шоу он вел самостоятельно.
— Мы очень эмоционально обсуждали очень важную тему: за что еще мы должны покаяться. Во время этого обсуждения Екатерина Стриженова оступилась, повредила руку, ей оказывается медицинская помощь, — объяснил Руслан Осташко.
Примечательно, что 22 марта в эфире выпуска шоу «Борьба за гендер. Время покажет» ведущие высмеивали президента США Джо Байдена, который несколько раз упал на лестнице.