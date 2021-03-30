Ведущая российского пропагандистского телеканала «Первый» Екатерина Стриженова упала во время прямого эфира. Неделей ранее в том же шоу активно высмеивали президента Джо Байдена, который упал на лестнице.

Об этом сообщают #Буквы.

29 марта во время прямого эфира ток-шоу «Вторая мировая: пересмотр истории. Время покажет» обсуждали, в частности, Голодомор.

Объявляя о рекламной паузе, Стриженова сказала: «Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и то, что от голода страдали только на Украине. Мы видим, как вы это делаете. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы».

После этого она сделала несколько шагов назад и упала. В финальной версии шоу, которую залили на YouTube-канал телеканала, этот фрагмент вырезали. Впрочем, остались перезалитые другими пользователями кадры.

После выхода с рекламной паузы ее соведущий Руслан Осташко сообщил, что Екатерина Стриженова упала и повредила руку. После этого момента шоу он вел самостоятельно.

— Мы очень эмоционально обсуждали очень важную тему: за что еще мы должны покаяться. Во время этого обсуждения Екатерина Стриженова оступилась, повредила руку, ей оказывается медицинская помощь, — объяснил Руслан Осташко.

Примечательно, что 22 марта в эфире выпуска шоу «Борьба за гендер. Время покажет» ведущие высмеивали президента США Джо Байдена, который несколько раз упал на лестнице.