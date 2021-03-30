Житель Черновцов готовился переправить партию минерала через украинскую границу — его задержали с поличным.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Пограничники остановили для проверки документов микроавтобус «Мерседес», при осмотре которого обнаружились тайники с контрабандными самоцветами. Дорогой минерал спрятали в передней части воздухозаборника и в днище под сиденьями водителя и пассажира.

Всего мужчина пытался вывезти из Украины необработанные камни, а также готовые изделия из янтаря общим весом 13,9 килограмм. Драгоценные камни и транспортное средство у злоумышленника изъяли. Конфискованный автомобиль оценили в 643 тысячи гривен.

Ранее НикВести сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области пограничников на систематическом «крышевании» контрабанды из Беларуси. Сотрудники изъяли более 75 000 пачек сигарет и около 5 килограммов янтаря.