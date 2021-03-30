В Николаевской области в селе Вознесенского района мужчина нанес кирпичом травмы головы своему односельчанину, которые оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

29 марта полицейским поступил сигнал о конфликте и потасовке, в ходе которой злоумышленник избил кирпичом 49-летнего мужчину, вследствие чего он скончался на месте.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части статьи 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, николаевские патрульные спасли мужчину, который сидел за оградой пешеходного моста через реку Ингул и пытался совершить самоубийство.