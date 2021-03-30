Сегодня, 30 марта, недалеко от Праги, возле села Добриховице разбился небольшой вертолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешские СМИ.
Как сообщается, сверхлегкий двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot разбился около 14:00.
Сначала сообщалось о двух пострадавших в результате падения вертолета, однако позже пресс-секретарь спасателей Петра Эффенбергер сообщила, что никто не выжил.
«Два человека получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, спасатели уже не могли им помочь», — заявила она.
Напомним, в Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.
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Сегодня, 30 марта, недалеко от Праги, возле села Добриховице разбился небольшой вертолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешские СМИ.
Как сообщается, сверхлегкий двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot разбился около 14:00.
Сначала сообщалось о двух пострадавших в результате падения вертолета, однако позже пресс-секретарь спасателей Петра Эффенбергер сообщила, что никто не выжил.
«Два человека получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, спасатели уже не могли им помочь», — заявила она.
Напомним, в Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.