За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Авдеевки и Песков, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополь российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Действия Украины

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В районе проведения операции Объединенных сил украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.