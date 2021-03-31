За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Авдеевки и Песков, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Павлополь российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Действия Украины
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
В районе проведения операции Объединенных сил украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.
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Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Авдеевки и Песков, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Павлополь российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Действия Украины
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
В районе проведения операции Объединенных сил украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.