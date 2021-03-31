Бортовой самописец разбившегося в январе в Яванском море пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air был обнаружен в среду.
Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Национального поисково-спасательного агентства Юсуф Латиф, передает Синьхуа.
Отмечается, что это может значительно помочь в установлении причин катастрофы, жертвами которой стали 62 человека.
Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты 9 января. Позже подтвердилась информация о крушении, на борту было 62 пассажиров и членов экипажа. Сообщалось, что дайверы нашли обломки самолета и части тел погибших.
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Бортовой самописец разбившегося в январе в Яванском море пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air был обнаружен в среду.
Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Национального поисково-спасательного агентства Юсуф Латиф, передает Синьхуа.
Отмечается, что это может значительно помочь в установлении причин катастрофы, жертвами которой стали 62 человека.
Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты 9 января. Позже подтвердилась информация о крушении, на борту было 62 пассажиров и членов экипажа. Сообщалось, что дайверы нашли обломки самолета и части тел погибших.