Бортовой самописец разбившегося в январе в Яванском море пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air был обнаружен в среду.

Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Национального поисково-спасательного агентства Юсуф Латиф, передает Синьхуа.

Отмечается, что это может значительно помочь в установлении причин катастрофы, жертвами которой стали 62 человека.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты 9 января. Позже подтвердилась информация о крушении, на борту было 62 пассажиров и членов экипажа. Сообщалось, что дайверы нашли обломки самолета и части тел погибших.