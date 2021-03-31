На Херсонщине эксперты из Госпродпотребслужбы взяли анализы у домашней птицы и выявили следы птичьего гриппа. В связи с опасностью ситуации в селах из района вспышки введут временное санитарное наблюдение домохозяйств.

Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

Противоэпидемическая комиссия объявила буферную зону радиусом в три километра эпицентром вспышки. В пределах 10 километровой зоны от места обнаружения инфекции будет действовать зона санитарного контроля. В нее войдут села Таврийское, Новая Заря, Садовое, Приднепровской. Ежедневно санитары Белоозерского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области будут проводить клиническое обследование птицы, а собранные биоматериалы отправлять на лабораторные анализы.

Владельцы сельских хозяйств обязаны исполнять положение ветеринарно-санитарных требования по содержанию домашней птицы.

Ранее НикВести сообщали, что в селе Трихаты Николаевского района зафиксировали случаи птичьего гриппа.