На Херсонщине эксперты из Госпродпотребслужбы взяли анализы у домашней птицы и выявили следы птичьего гриппа. В связи с опасностью ситуации в селах из района вспышки введут временное санитарное наблюдение домохозяйств.
Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области.
Противоэпидемическая комиссия объявила буферную зону радиусом в три километра эпицентром вспышки. В пределах 10 километровой зоны от места обнаружения инфекции будет действовать зона санитарного контроля. В нее войдут села Таврийское, Новая Заря, Садовое, Приднепровской. Ежедневно санитары Белоозерского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области будут проводить клиническое обследование птицы, а собранные биоматериалы отправлять на лабораторные анализы.
Владельцы сельских хозяйств обязаны исполнять положение ветеринарно-санитарных требования по содержанию домашней птицы.
Ранее НикВести сообщали, что в селе Трихаты Николаевского района зафиксировали случаи птичьего гриппа.
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На Херсонщине эксперты из Госпродпотребслужбы взяли анализы у домашней птицы и выявили следы птичьего гриппа. В связи с опасностью ситуации в селах из района вспышки введут временное санитарное наблюдение домохозяйств.
Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области.
Противоэпидемическая комиссия объявила буферную зону радиусом в три километра эпицентром вспышки. В пределах 10 километровой зоны от места обнаружения инфекции будет действовать зона санитарного контроля. В нее войдут села Таврийское, Новая Заря, Садовое, Приднепровской. Ежедневно санитары Белоозерского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области будут проводить клиническое обследование птицы, а собранные биоматериалы отправлять на лабораторные анализы.
Владельцы сельских хозяйств обязаны исполнять положение ветеринарно-санитарных требования по содержанию домашней птицы.
Ранее НикВести сообщали, что в селе Трихаты Николаевского района зафиксировали случаи птичьего гриппа.