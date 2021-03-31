В понедельник, 29 марта зафиксирована активность российских бомбардировщиков и истребителей над Черным, Балтийским и Северным морями, а также на севере Атлантики. В связи с чем самолеты НАТО 10 раз поднимались в небо для их сопровождения.

Об этом говорится в заявлении НАТО для прессы.

Сообщается, что самолеты НАТО перехватили шесть различных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Альянса в течение менее чем шести часов.

Три военные самолеты России выявлены в воздухе над Черным морем. Для их сопровождения в небо поднялись самолеты Турции, Румынии и Болгарии. Отдельно итальянский истребитель перехватил российский морской патрульный самолет Ил 38, который в сопровождении истребителей пролетал над Балтийским морем в направлении Калининграда и из него.

— Российские военные самолеты часто не передают код транспондера, указывающий их местоположение и высоту, не подают план полета или не связываются с авиадиспетчерами, что представляет потенциальную опасность для гражданских авиалайнеров. Перехваченный в понедельник российский самолет так и не вошел в воздушное пространство Североатлантического союза, и перехват осуществлялся в обычном и безопасном режиме, — говорится в сообщении.

В 2020 году самолеты НАТО поднимались в небо более 400 раз для перехвата неизвестных самолетов. У 90% из этих вылетов были ответом на действия российских самолетов.

На прошлой неделе во время заседания министров стран-членов НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберґ отметил о двойном подходе НАТО в сотрудничестве с Россией.

— Мощное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к содержательному диалогу, — так чиновник описал позицию НАТО.

В качестве примера такого диалога, Столтенберґ отметил недавнее продление действия соглашения START между США и Россией о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, глава Госдепа США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признали, что НАТО и ЕС нуждаются в новых способах совместной работы и на новом уровне амбиций.