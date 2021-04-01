В Москве после вакцинации от COVID-19 около 1 тыс. человек заразились повторно. Там используют препарат «Спутник V».

Об этом сообщает Интерфакс.

В комплексе социальной защиты столицы РФ уточнили, что что речь идет о вакцинированных, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель. Из них заболели коронавирусом около 1 тысячи человек, что составляет около 0,1%.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года.

На данный момент в Москве зафиксировано 1 026 740 случаев заражения коронавирусом, из которых 944 738 человек выздоровели, скончались 16 656.

В Москве используют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Напомним, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.