Около 60 тысяч человек в Бразилии умерли от ковида в марте, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству умерших от COVID-19.

Как сообщает BBC, ежедневные смерти в Бразилии составляют около четверти смертей от COVID-19 в мире.

В среду также было зарегистрировано еще 3 тыс. 800 новых смертей и 90 тыс. новых зараженных.

Президента Бразилии Жаира Болсонару раскритиковали за то, как он борется с кризисом. Но в среду он снова выступил против карантинных ограничений, введенных местными властями.

— У нас есть два врага — вирус и безработица. Мы не собираемся решать эти проблемы, сидя дома, — прокомментировал Жаир Болсонару.

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 421 человек, выздоровели — 9 602.