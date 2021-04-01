Правоохранители из Киева при поддержке запорожских и николаевских коллег вышли на ОПГ, которая похищала киевлян и насильно удерживала их в Николаевской области, чтобы заполучить жилье в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Полиция разыскивала киевлянина еще с 2017 года, он находился в списке пропавших безвести. Однако в этом году полиция получила наводку на банду, которая удерживала мужчину в Николаеве, чтобы разжиться его жильем.

— Мы получили оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого в Николаеве. Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, который, вероятно, также насильно удерживали в доме, — рассказал начальник полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Трех членов ОПГ задержали на месте преступления, они оказались выходцами из Николаевщины и Запорожья 1958, 1974 и 1969 годов рождения.

Также в полицию обратилась еще одна гражданка, сообщившая, что также успела пострадать от этих злоумышенников. Они обманом завладели ее жильем, а саму поселили в частный дом в одном из сел Николаевщины

Следователи районного управления полиции Киева расследуют уголовное производство по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 4 статьи190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Если вина подозреваемых будет доказаной, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, двое действующих сотрудников Национальной полиции Украины и один сотрудник Службы безопасности Украины входили в состав банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством у них денег.