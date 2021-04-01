Рядом с селом Ивановка Николаевской области рыбоохранный патруль обнаружил браконьеров, которые занимались незаконным выловом рыбы, внесенной в Красную книгу Украины.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохраный патруль.

Один из браконьеров поймал в месиновые сети камбалу и осетра, который занесен в Красную книгу Украины. Общая сумма убытков составила 52 тысячи гривен.

Другого нарушителя обнаружили, когда он возвращался с промысла. В его транспорте нашли краснокнижного осетра, убыток государству превысил 51 тысячу гривен.

Обоим правонарушителям угрожает уголовная ответственность, предусмотренная 249 статьей Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом».

Напомним, государственные инспекторы рыбоохраны ночью 3 октября 2018 года во время патрулирования реки Южный Буг в районе села Баловное обнаружили 2 месиновые сети, владельца которых установить не удалось.