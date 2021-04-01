Николаевские киберполицейские уличили жителя Первомайска в махинациях с телекоммуникациями.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

37-летний житель райцентра организовал деятельность подпольного провайдера и обеспечивал жителей Первомайска интернетом, за что незаконно получал абонентскую плату.

Преступные действия задокументировали сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями Первомайского районного отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Правоохранители установили, что злоумышленник без получения разрешений установил и эксплуатировал на территории города радиоэлектронные средства для предоставления доступа к телекоммуникациям. Оборудование для работы незаконной широкополосной связи работало в диапазоне частот, которые были выделены в пользование местным провайдерам телекоммуникаций, что препятствовало их работе.

Полицейские провели обыски по месту жительства мужчины и на подконтрольных ему адресах, во время проверок обнаружили 21 радиоэлектронное средство, 8 роутеров, 5 ноутбуков, компьютер и планшет. Злоумышленник незаконно установил во дворе своего дома 40-метровую вышку радиосвязи. Для демонтажа антенн полицейские привлекали сотрудников ГСЧС.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 361 «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Санкцией статьи предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

В данный момент назначили компьютерно-техническую и телекоммуникационную экспертизы. По выводам специалистов будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что в ходе дежурства на трассе Н-11 в Николаевской области налоговики и патрульные обнаружили передвижную незаконную мини-АЗС, вмонтированную в автомобиль Мерседес Sprinter.