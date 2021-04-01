Действия ОПГ координировал «смотрящий» из СИЗО. Кроме него, в банде состояли двое ранее судимых мужчин, которые после освобождения занялись вымогательством и выбиванием несуществующих долгов.

Об успешной операции по задержанию отчиталось Главное управление Нацполиции в Закарпатской области.

Часть выбитых средств злоумышленники складывали в так называемый «воровской общак». Противоправной деятельности ОПГ помогал и другой «криминальный авторитет» на воле.

Оперативники зафиксировали факт вымогательства членами группировки 2 тысяч долларов у местного жителя, после чего задержали банду в полном составе.

По результатам проведенных в спецучреждении и по месту жительства злоумышленников обысков изъяли: банковские карты, наличные, мобильные телефоны, «черновые» записи о сборе средств на так называемый «общак» и другие вещи, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме этого, получена информация, что «смотрящий» совместно с другим уголовным «авторитетом» провоцировали другие лица совершать новые преступления, нарушать правила поведения в СИЗО, координировали полученные от противоправной деятельности средства и назначали себе помощников.

Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство в котором осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

Вчера, 31 марта, суд взял под стражу криминального «авторитета» и трех участников группировки.

Напомним, правоохранители из Киева при поддержке запорожских и николаевских коллег вышли на ОПГ, которая похищала киевлян и насильно удерживала их в Николаевской области, чтобы заполучить жилье в столице.