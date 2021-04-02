Из-за птичьего гриппа в Балабановском лесу в Корабельном районе Николаева погибли соколы и вороны.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Николаевской области.
Сообщается, что на горячую линию инспекции поступило обращение о фактах гибели птицы в Балабановском лесу. С целью проверки информации, изложенной в обращении, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды осуществлен выезд на место и установлены факты гибели птиц породы «Сокол» и «Ворона».
Одна особь погибшей птицы передана в Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области для проведения лабораторных исследований.
По результатам молекулярно-генетических исследований установлено, что в предоставленном образце обнаружен РНК вирус гриппа А1 субтип Н5 - птичий грипп.
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Из-за птичьего гриппа в Балабановском лесу в Корабельном районе Николаева погибли соколы и вороны.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Николаевской области.
Сообщается, что на горячую линию инспекции поступило обращение о фактах гибели птицы в Балабановском лесу. С целью проверки информации, изложенной в обращении, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды осуществлен выезд на место и установлены факты гибели птиц породы «Сокол» и «Ворона».
Одна особь погибшей птицы передана в Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области для проведения лабораторных исследований.
По результатам молекулярно-генетических исследований установлено, что в предоставленном образце обнаружен РНК вирус гриппа А1 субтип Н5 - птичий грипп.