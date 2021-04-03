В Николаеве напротив детского сада №17 по улице Космонавтов, 144а обнаружили медицинские отходы.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала жительница Николаева Оксана Мошенец-Горбик.

Она также опубликовала фото. На них можно заметить шприцы и наборы для тестов фирмы Wondfo. Женщина отметила, что в мусорной куче есть как использованный медицинский инструментарий, так и запечатанный. По словам очевидцев, некоторые местные жители даже забирали новые шприцы домой.

Отметим, что фирма Wondfo производит наборы для тестов на определение разных заболеваний – начиная от экспресс-тестов на коронавирус, заканчивая тестами на ВИЧ, гепатит и сифилис. На фото не видно, какие именно наборы выбросили у детского сада.

В данном районе находится две школы - №56 и №42, а также детская поликлиника №2.

Напомним, в феврале на территории Николаевской области правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария и органических медицинских отходов.