2 апреля произошел взрыв в мнооквартирном доме в Одессе. В результате инцидента один человек погиб, несколько находятся в больнице. 34 человека отселили.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что взрыв произошел в одной из квартир в доме на переулке Хуторской. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего произошел пожар.

«Частично разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш», — говорится в сообщении.

В 15:31 пожар потушили на площади 50 квадратных метров, спасатели эвакуировали 15 жильцов.

Напомним, в декабре во Львове по улице Ковалевская произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. В результате пострадали двое человек.