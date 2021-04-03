2 апреля произошел взрыв в мнооквартирном доме в Одессе. В результате инцидента один человек погиб, несколько находятся в больнице. 34 человека отселили.
Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что взрыв произошел в одной из квартир в доме на переулке Хуторской. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего произошел пожар.
«Частично разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш», — говорится в сообщении.
В 15:31 пожар потушили на площади 50 квадратных метров, спасатели эвакуировали 15 жильцов.
Напомним, в декабре во Львове по улице Ковалевская произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. В результате пострадали двое человек.
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2 апреля произошел взрыв в мнооквартирном доме в Одессе. В результате инцидента один человек погиб, несколько находятся в больнице. 34 человека отселили.
Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что взрыв произошел в одной из квартир в доме на переулке Хуторской. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего произошел пожар.
«Частично разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш», — говорится в сообщении.
В 15:31 пожар потушили на площади 50 квадратных метров, спасатели эвакуировали 15 жильцов.
Напомним, в декабре во Львове по улице Ковалевская произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. В результате пострадали двое человек.