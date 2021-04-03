В Вашингтоне в США 2 апреля мужчина на автомобиле протаранил полицейский кордон возле Капитолия.

Об этом сообщает «Левый берег».

В результате инцидента погиб офицер полиции Капитолия Уильям Эванс, еще один полицейский ранен. Нападавшего застрелили.

«Около 13:00 мужчина в синем седане протаранил своим транспортным средством Северную границу Капитолия США, ранив двух офицеров полиции Капитолия. Департамент немедленно заблокировал территорию Капитолия. Мужчина вышел из машины с ножом и побежал к нашим офицерам. По крайней мере, один офицер достал оружие и выстелил в подозреваемого», — говорится в сообщении полиции Капитолия США.

Нападавшего идентифицировали как Ноя Грина, ему было 25 лет. На время инцидента Капитолий заблокировали, всем, кто находился в здании, было предписано оставаться в помещении и держаться подальше от окон.

Напомним, 6 января в США штурмовали Капитолий. После событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в Капитолий, было возбуждено не менее 25 уголовных дел.