Утром, 2 апреля, один из военнослужащих контрактной службы застрелился в учебном центре «Десна» в Черниговской области. Он прибыл на обучение месяц назад.

Об этом сообщили на странице учебного центра в Facebook.

Парень выстрелил себе в голову из АК-74.

«Военнослужащий 1996 года в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Причина такого поступка не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что пулю для самоубийства военнослужащий заготовил ранее.

«Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места события показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались», — добавили в учебном центре.

Напомним, 20 января прошлого года в помещении Центральной избирательной комиссии в Киеве совершил самоубийство сотрудник Управления государственной охраны Украины.