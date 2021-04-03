С начала суток, 3 апреля, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Оин военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

«Недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого боевое травмирование, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военных и гражданский.