Декларации чиновников должны находиться в открытом доступе. Как утверждает одна из столичных судей, именно это привело к тому, что ее квартиру ограбили неизвестные.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Жертвой воров стала судья Соломенского районного суда Виктория Жовноватюк и ее родные. Ночью ограбили квартиру, где жили ее мама и бабушка. Сама судья живет в другом месте, но зарегистрирована именно в той квартире, которую ограбили.
Кражу совершили с 2 до 6 часов ночи. В момент кражи там находилась бабушка, которая спала и не слышала взлома.
Судья связывает ограбление с подачей ею декларации. Воры увидели адрес и сумму, указанную в документах.
По данным СМИ, из квартиры вынесли драгоценности и деньги матери судьи.
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Декларации чиновников должны находиться в открытом доступе. Как утверждает одна из столичных судей, именно это привело к тому, что ее квартиру ограбили неизвестные.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Жертвой воров стала судья Соломенского районного суда Виктория Жовноватюк и ее родные. Ночью ограбили квартиру, где жили ее мама и бабушка. Сама судья живет в другом месте, но зарегистрирована именно в той квартире, которую ограбили.
Кражу совершили с 2 до 6 часов ночи. В момент кражи там находилась бабушка, которая спала и не слышала взлома.
Судья связывает ограбление с подачей ею декларации. Воры увидели адрес и сумму, указанную в документах.
По данным СМИ, из квартиры вынесли драгоценности и деньги матери судьи.